نشر الأحد ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- استقبل نادي الهلال المشجع السنغالي أليو باكو، في مقر تدريباته، السبت، بعد تشجعيه للفريق خلال مباراة "الأزرق الهلالي" مع منافسه النصر، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وكانت لقطات مصورة قد أظهرت المشجع السنغالي وهو يدعم ويساند نادي الهلال من مدرجات استاد الملك فهد الدولي في ديربي الرياض، مردداً "الهلال، لا إله إلا الله"، ولاقت هذه اللقطات رواجاً واسعاً.

والتقى أليو باكو بلاعبي فريق "الأزرق الهلالي" والمدير الفني جورجي جيسوس، وشاركهم هتافه "الهلال، لا إله إلا الله"، ثمّ حظي بهدية تذكارية من النادي.

وكان نادي الهلال قد تغلّب على نظيره "العالمي" بثلاثة أهداف دون مقابل، في قمة مباريات الجولة الخامسة عشر من دوري "روشن" هذا الموسم 2024/2023.