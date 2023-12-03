حارس يسجل بالخطأ في مرماه.. هدف "غريب" في الدوري الألماني

نشر السبت ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل دانيال هويير، حارس مرمى نادي هامبورغ، هدفًا بالخطأ في شباكه، خلال مواجهة فريقه لنظيره سانت باولي، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب الأخير، ضمن منافسات الدرجة الثانية في الدوري الألماني (بوندسليغا 2).

في الدقيقة 27 من زمن المباراة، مرر مدافع نادي هامبورغ الكرة لزميله دانيال هويير داخل منطقة جزاء فريقهما، لكنّ حارس المرمى أخطأ في إبعاد الكرة وسددها نحو شباكه لتسكنه.

وعلى الرغم من خطأ الحارس البالغ من العمر 31 عاماً، إلا أن فريقه خرج بنقطة التعادل من ملعب المنافس، إذ فرض عليه التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وكان دانيال هويير قد شارك في 15 مباراة في مسابقة بوندسليغا 2 هذا الموسم 2024/2023، ونجح بالخروج بشباك نظيفة في 6 مباريات، مقابل تلقي شباكه 20 هدفاً.