ليونيل ميسي يوجّه رسالة يدعو فيها لإنقاذ كوكب الأرض.. هذا ما قاله

نشر الأحد ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجّه ليونيل ميسي، لاعب نادي إنتر ميامي الأمريكي ومنتخب الأرجنتين رسالة، تحمل الدعوة إلى الانضمام لفعاليات "كوب 28" لإنقاذ كوكب الأرض.

وتستضيف مدينة دبي الإماراتية في الوقت الحالي مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات وعدد من المنظمات الدولية المختلفة.

ونشر الحساب الرسمي لمؤتمر "كوب 28" على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) فيديو يظهر ميسي وهو يحمل مجسما ذهبيا يتحول لاحقاً لكوكب الأرض.

وقال النجم الأرجنتيني: "ما أمسك به في يدي، شيء ثمين، إنه من الذهب الخالص، إنه كوكبنا ولا شيء يوازيه، لذا يجب أن نوحد الجهود ونكثف التواصل مع بعضنا ونهتم بكوكبنا، ونعتني به".

وأضاف ليونيل ميسي: "من خلال تضافر الجهود، وتوحيد الصفوف في هذا المؤتمر، وبالعمل الجماعي، يمكننا أن نحافظ على كوكبنا".

وأتمّ النجم الأرجنتيني قائلا: "دعونا نعمل معاً، لإنقاذ الكوكب من أجل الأجيال القادمة، انضم إلى كوب 28 لابتكار الحلول".