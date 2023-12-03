نشر الأحد ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2023

(CNN) -- يركز اللاعب ليونيل ميسي على اللعب في بطولة كوبا أمريكا المقررة في يونيو/حزيران المقبل، كما أنه لم يستبعد تماماً الظهور مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2026، وفقاً لما قاله لقناة "ESPN/Star+" في فيلم وثائقي بعنوان "الأبطال، بعد سنة".

قال الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات: "طالما أنني أشعر أنني بحالة جيدة ويمكنني الاستمرار في تقديم الأداء، فسوف (أواصل اللعب مع الأرجنتين)، كل ما أفكر فيه اليوم هو الوصول إلى بطولة كوبا أمريكا والقدرة على اللعب فيها".

وتابع ميسي، قائلاً: "ثم سيحدد الوقت ما إذا كنت سأشارك في كأس العالم أم لا، سأكون في عمر (39 عاماً) الذي لا يسمح لي عادةً باللعب في مثل هذه البطولة".

وأضاف: "سأحاول دائماً المنافسة إلى أقصى حد، وأنا أول من يعرف متى يمكنني أن أكون على هذا المستوى ومتى لا أستطيع ذلك".

وقاد ليونيل ميسي منتخب بلاده إلى الفوز بلقب مونديال قطر 2022 بعد غياب لسنوات طوال، والتتويج ببطولة كوبا أمريكا عام 2021، قال عن ذلك: "بعد معاناة لسنوات عديدة، نمر الآن بلحظة خاصة لم أشهدها من قبل، أريد الاستمتاع بها على أكمل وجه".

وأكمل: "أشعر أنني بحالة جيدة داخل المجموعة، وهي مجموعة متحدة وقوية جداً، مجموعة تستمتع بالتواجد معاً، أريد الاستفادة من كل ذلك، دون التفكير في الأعوام المقبلة، وهو أمر كبير في كرة القدم".

وواصل ميسي: "كوني بطل للعالم جعلني أشعر براحة البال عندما علمت أنه في وظيفتي، يمكنني تحقيق كل شيء".

وانتقل ليونيل ميسي لصفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي في الصيف الماضي، موضّحاً أن قراره هذا "شخصي للغاية".