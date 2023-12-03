دوناروما يركل لاعب المنافس.. ومبابي يطالبه بالخروج من الملعب بعد طرده

نشر الأحد ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- طُرد جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى نادي باريس سان جيرمان، في الدقائق الأولى من مواجهة فريقه لنظيره لوهافر، على أرض ملعب الأخير، الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر ة من الدوري الفرنسي.

ففي الدقيقة العاشرة من زمن المباراة، ركل دوناروما لاعب المنافس على وجهه، خلال تنافسهما على الكرة خارج منطقة جزاء النادي الباريسي.

وتلقى حارس المرمى الإيطالي البطاقة الحمراء نتيجة لذلك، وقد اعترض على قرار الحكم، قبل أن يطالبه زميله كيليان مبابي بتقبل القرار والخروج من أرض الملعب.

وتعد هذه البطاقة الحمراء هي الأولى لجيانلويجي دوناروما (24 عاماً) في منافسات الموسم الجاري 2024/2023، بعد ظهوره في 19 مباراة بمختلف المسابقات.

وتشير نتيجة المباراة لتقدم نادي باريس سان جيرمان بهدف وحيد على مضيفه لوهافر، بعد نهاية الشوط الأول.