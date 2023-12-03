نشر الأحد ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل ترنت ألكساندر-أرنولد هدفين، ساهم من خلالهما في فوز نادي ليفربول على فولهام بأربعة أهداف لثلاثة، في مباراة "مجنونة" أقيمت على أرض ملعب "أنفيلد"، الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

ونجح أرنولد في افتتاح أهداف فريق "الريدز" من ركلة ثابتة في الدقيقة 20 من زمن المباراة، ثمّ سجّل الهدف الرابع من تسديدة على خط منطقة جزاء المنافس، في الدقيقة 88.

وساعد ترنت ألكساندر-أرنولد ورفاقه في تحقيق نادي ليفربول لفوز مثير على ضيفه فولهام، بعد نجحوا في قلب الموازين لصالحهم، إذ كانت النتيجة تشير لتقدم منافسهم بثلاثة أهداف مقابل اثنين ما قبل الدقيقة 86، قبل أن يحرزوا هدفين في ظرف دقيقتين فقط.

وتفاعل مغرّدون على منصة إكس (تويتر سابقًا) مع أداء اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا وأشادوا به.

اليكم أبرز التعليقات على أداء أرنولد: