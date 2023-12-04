دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر السعودي، إن سبب استبعاد كريستيانو رونالدو عن صفوف الفريق الذي يستعد لمواجهة استقلال دوشنبه الطاجيكي، يعود لعدم جاهزية اللاعب.

ويحل فريق "العالمي"، بغياب النجم البرتغالي، ضيفًا على النادي الطاجيكي، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا.

وقال كاسترو في مؤتمر صحفي يسبق المباراة: "حينما أكون مشجعًا أتمنى أن مشاهدة رونالدو يلعب، لكن كمدرب صعب جدًا أن أضحي بمشاركة لاعب وهو غير جاهز، وخصوصًا وأننا تأهلنا للدور المقبل".

وأضاف: "أتفهم كثرة السؤال عن عدم حضور كريستيانو، وأنا متأكد أنه يريد أن يكون معنا هنا اليوم، لكن هذا يعود لاختيارات المدرب، والرغبة في التدوير والمحافظة على اللاعبين وإراحتهم".

وتابع: "نحن نلعب على عدة جبهات وبطولات، حضرنا هنا برتم عالي في المباريات، إذ نلعب كل 3 أيام، مباراتنا مهمة مع كامل احترامنا للخصم ونريد تحقيق الانتصار لنؤكد صدارة المجموعة".

وكان كريستيانو رونالدو قد شكا من إصابة في الرقبة في وقت سابق، قبل أن يتعافى ويشارك في ديربي الرياض، الذي خسره فريقه أمام الهلال بثلاثية نظيفة، الجمعة الماضي.