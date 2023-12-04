بطريقة "استثنائية".. جماهير نادي غريميو البرازيلي تودع لويس سواريز

نشر الاثنين ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خاض اللاعب لويس سواريز مباراته الأخيرة مع نادي غريميو، عندما استقبل الأخير نظيره فاسكو دا غاما على أرضه وبين جماهيره، ليلة الاثنين، ضمن منافسات الدوري البرازيلي.

ونجح المهاجم الأوروغواياني في تسجيل هدف فريقه الوحيد عند الدقيقة 46، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، ليقوده إلى تحقيق الفوز في الجولة الـ 37 من المسابقة.

وبعد صافرة النهاية، حرص مشجعو نادي غريميو على توديع سواريز، إذ أظهرت لقطات مصورة الجماهير وهي تحيي اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا، وتردد هُتافات له، وسط تصفيق حار من زملائه في الفريق.

وكان لويس سواريز قد أمضى موسمًا واحدًا مع غريميو، وظهر معه في 52 مباراة بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 24 هدفًا وقدم 17 تمريرة حاسمة.

وذكر الصحفي فابريزيو رومانو، المختص في سوق الانتقالات، أن سواريز في طريقه للانتقال لنادي إنتر ميامي الأمريكي لمدة عام واحد، مع إمكانية التمديد لعام آخر.