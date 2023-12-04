دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رفض بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، التعليق على حالة تحكيمية جدلية، خلال مواجهة الفريق لنظيره توتنهام هوتسبير، على أرض استاد "الاتحاد"، الأحد، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

ففي الوقت المحتسب بدل الضائع من زمن المباراة وعندما كانت النتيجة تشير للتعادل بثلاثة أهداف لمثلها، تمّت عرقلة لاعب نادي مانشستر سيتي، إيرلينغ هالاند، بمنتصف الملعب، إلا أن النرويجي نهض على الفور وأكمل هجمة فريق "السيتيسينز" ليرسل الكرة إلى زميله جاك غريليش الذي كان في طريقه لمرمى المنافس.

وعند استحواذ غريليش على الكرة أطلق الحكم صافرته معلناً عن خطأ لصالح نادي مانشستر سيتي، رافضاً قرار إتاحة الفرصة في مواصلة اللعب بعد أن بدا بأنه سمح بذلك في بداية الأمر، ليلقى قراره اعتراضاً من لاعبي غوارديولا.

وحول هذه الحالة، قال المدرب الإسباني لشبكة "Sky Sports": "السؤال التالي، لن أقوم بتكرار تعليق ميكل أرتيتا"، إذ سبق لمدرب نادي أرسنال وأن هاجم الحكام بشدة بسبب إحدى الحالات التحكيمية خلال مباراة لفريقه في البريميرليغ.

وأضاف: "كان الأمر صعباً عندما تراجع الصورة، يقرر الحكم إطلاق صافرته بعد أن كان قد قال بالفعل (نعم) لمواصلة اللعب...لا أفهم هذا الإجراء".

وتابع بالقول: "لقد كانت مباراة جيدة، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية، لكن كان الأمر مؤسفاً مثل مباراة ليفربول (التعادل بنتيجة 1/1)، كان لدي شعور بأننا قدمنا ​​أداءً مذهلاً اليوم في جميع المراحل، ضد فريق لديه مدرب جيد وطريقة لعب جيدة".

وأكمل بيب غوارديولا: "إنه لأمر مؤسف، في بعض الأحيان تكون كرة القدم مثل الحياة، فأنت لا تحصل على ما تستحقه".