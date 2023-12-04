نشر الأحد ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انفعل لاعبو نادي مانشستر سيتي غضبًا على الحكم، خلال مواجهة مع توتنهام هوتسبير، على أرض استاد الاتحاد، الأحد، ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

في الوقت المحتسب بدل الضائع من زمن المباراة وعندما كانت النتيجة تشير للتعادل بثلاثة أهداف لمثلها، تمّت عرقلة لاعب مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند بمنتصف الملعب، إلا أن النرويجي نهض على الفور وأكمل هجمة فريق "السيتيسينز" ليرسل الكرة إلى زميله جاك غريليش الذي كان في طريقه لمرمى المنافس.

وعند استحواذ غريليش على الكرة أطلق الحكم صافرته معلنًا عن خطأ لصالح مانشستر سيتي، رافضًا قرار إتاحة الفرصة في مواصلة اللعب بعد أن بدا بأنه سمح بذلك في بداية الأمر، ليلقي قراره اعتراضًا من لاعبي المدرب بيب غوارديولا.

وعلّق هالاند عبر حسابه في منصة إكس (تويتر سابقًا) على هذه الواقعة، بعد صافرة النهاية، قائلاً: "ما هذا الهُرَاء".

وبهذا التعادل، تراجع فريق "السيتيسينز" للمركز الثالث برصيد 30 نقطة وبفارق 3 نقاط عن المتصدر نادي أرسنال، فيما وصل توتنهام هوتسبير للنقطة 27، حيث المركز الخامس.