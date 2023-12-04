مصر.. هدف "شيكابالا" في البطولة الإفريقية يخطف الأنظار

نشر الاثنين ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل محمود عبد الرازق "شيكابالا"، لاعب نادي الزمالك المصري، هدفاً بطريقة جميلة، في مرمى نادي أكاديمية سوار الغيني، خلال مواجهة الفريقين على أرض استاد السلام، الأحد، وضمن منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء هدف "شيكابالا" عند الدقيقة 30، بعد أن راوغ لاعب المنافس على خط منطقة الجزاء بمهارة بارعة، ثم سدد الكرة بقوة نحو الشباك، لتسكن الزاوية اليمنى لحارس المرمى.

وساهم هدف محمود عبد الرازق "شيكابالا" في فوز فريق "الفارس الأبيض" على نظيره أكاديمية سوار الغيني بأربعة أهداف دون مقابل، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وخطف هدف اللاعب البالغ من العمر 37 عاماً الأنظار، وأشاد به مغرّدون على منصة "إكس" (تويتر سابقاً).

وبَاتَ في رصيد "شيكابالا" 3 مساهمات تهديفية في البطولة الإفريقية هذا الموسم 2024/2023، إذ أحرز هدفين وقدّم تمريرة حاسمة واحدة.

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