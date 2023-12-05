نشر الثلاثاء ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل اللاعب أحمد حسن كوكا ثلاثة أهداف (هاتريك)، ساهم من خلالهم في فوز فريقه بينديك سبور على نظيره إسبرطة 32 سبور، بنتيجة 3/5، الثلاثاء، ضمن منافسات الدور الرابع من مسابقة كأس تركيا.

وتمكّن المهاجم المصري من تسجيل الهاتريك في غضون 9 دقائق فقط، تحديدًا في الدقائق 54 و61 و63، ليساعد في بلوغ فريقه الدور الـ 32.

خلال احتفاله بأهدافه، حرص اللاعب(30 عامًا)، على التعبير عن تضامنه مع الطفلة الفلسطينية ريم (3 سنوات)، التي قٌتلت في غزة جراء غارة إسرائيلية، حسبما قالت أسرتها.

كان كوكا يرتدي قميصًا كُتبت عليه عبارة "روح الروح" إلى جانب صورة للجد الفلسطيني خالد نبهان، الذي ظهر في مقطع فيديو مؤثر قبل أسبوع.

وقتها، ظهر الجد وهو يحتضن الجسد الساكن لحفيدته ريم بعد مقتلها - مع شقيقها - وأخذ ينظر إليها ويردد عبارته "هي روح الروح".

ونشر كوكا صورًا لهذه اللحظات في حساباته عبر الشبكات الاجتماعية، وسط حالة من التفاعل مستخدمي الإنترنت.

كان أحمد حسن كوكا ارتدى قميص نادي بينديك سبور مطلع الموسم الجاري، بعد نهاية عقده مع نادي سبورتينغ براغا البرتغالي، التي تخللها إعارة المهاجم المصري لأندية أخرى.