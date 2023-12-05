دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- منع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بعض وسائل الإعلام عن حضور مؤتمر صحفي للمدير الفني إريك تين هاغ، بعد زعمها وجود أزمة في غرفة ملابس الفريق بين المدرب واللاعبين.

كانت تقارير صحفية ذكرت أن لاعبي "الشياطين الحمر" غير راضيين عن تين هاغ وطريقة تدريبه، عقب تراجع نتائج النادي خلال الآونة الأخيرة.

وعندما سُئل إريك تين هاغ عمّا إذا كان يحظى بتأييد اللاعبين لإنجاح مسيرة النادي، أجاب في مؤتمر صحفي يسبق مواجهة الفريق لنظيره تشيلسي، الأربعاء، قائلاً: "نعم، أنا متأكد من ذلك".

وأضاف: "يمكنك أن ترى على سبيل المثال، العودة ضد برينتفورد، ومباراة بيرنلي، ومباراة فولهام كذلك، في كل مرة كان الفريق هناك أظهر شخصية عظيمة وعزيمة كبيرة...لا يمكنك لعب كرة قدم رائعة كما فعلنا مؤخراً إذا لم تكن هناك وحدة".

وعن مزاعم وسائل الإعلام، قال مدرب مانشستر يونايتد: "يجب أن يأتوا إلينا أولاً، وألا يتجولوا (خلف ظهورنا)، ويطبعوا مقالات، هذا ليس هو الشيء الصحيح... سبق أن جاءوا إلينا، كان عليهم أن يتواصلوا معنا مُسبقًا".

وتابع: "هناك دائمًا في كل فريق، لاعبون يلعبون بشكل أقل وغير سعداء، لكن هذا لا يختلف عن المعتاد، عليهم انتظار فرصتهم ويمكنهم الانضمام إلى الفريق، لكن لا توجد مشاكل".

وأكمل تين هاغ: "أنا أستمع دائمًا إلى لاعبي فريقي وأمنحهم دائمًا الفرص لإخباري، وإذا كان لدى اللاعبين رأي مختلف، بالطبع سأستمع، لكنهم لم يخبروني، ربما واحدًا أو اثنين، ولكن الأمر كذلك، بشكل عام، الأغلبية تريد اللعب بهذه الطريقة".