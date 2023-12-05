محمد صلاح ينال جائزة جديدة مع نادي ليفربول.. وهذا ما قاله

نشر الثلاثاء ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، بجائزة لاعب العام المقدمة من اتحاد مشجعي كرة القدم في إنجلترا، للمرة الثالثة في تاريخه.

وتم الإعلان عن فوز اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً بهذه الجائزة خلال حفل أقيم في لندن مساء الاثنين، بعد أن احتل المركز الأول في استطلاع المشجعين، متفوقاً على إيرلينغ هالاند ورودري وبوكايو ساكا، وكيران تريبيير وأولي واتكينز.

وكان صلاح قد سجّل 27 هدفاً وقدًم 17 تمريرة حاسمة في العام التقويمي لفريق "الريدز".

وتعد هذه المرة الثالثة التي يظفر فيها محمد صلاح بهذه الجائزة، إذ سبق وأن حققها في عامي 2018 و2021.

وكتب نادي ليفربول عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "جائزة جديدة في جعبة الملك المصري، محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب العام من اتحاد مشجعي كرة القدم للمرة الثالثة في مسيرته".

فيما قال النجم المصري في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لفريق "الريدز": "أريد أن أشكر الجميع على هذه الجائزة، خاصة أنها تم التصويت عليها من قبل الجماهير"، مُضيفاً: "أريد فقط أن أقول شكرا جزيلاً، وأنا أقدر ذلك".