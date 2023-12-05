نشر الثلاثاء ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الأمير السعودي عبد الله بن مساعد، مالك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، عن تعيين كريس وايلدر في منصب المدير الفني للفريق في المرحلة المقبلة، بدلاً عن بول هيكنبوتوم.

ويعود قرار إقالة المدرب الحالي وتكليف آخر بسبب سوء نتائج الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2024/2023، إذ يتذيل سلم ترتيب المسابقة برصيد 5 نقاط.

وحقق نادي شيفيلد يونايتد فوزًا واحدًا فقط في البريميرليغ مقابل تلقي 11 هزيمة، والتعادل في مباراتين.

وتحدّث الأمير عبد الله بن مساعد لإذاعة "Talksport" البريطانية، حول تكليف المدرب كريس وايلدر بالمهام الفنية مجددًا، إذ سبق أن عمل مع الفريق بين عامي 2016 و2021.

قال بن مساعد: "عمليًا، كريس وايلدر هو شرف للنادي، فهو جزء من تاريخ شيفيلد يونايتد، أحد الأشياء التي أحب القيام بها دائمًا، ليس فقط في كرة القدم ولكن في جميع أعمالي، هو الحفاظ على علاقة جيدة مع الموظفين السابقين، بغض النظر عن كيفية انتهاء الأمر، أعتقد أنه يجب عليك تجاوز ذلك".

وتابع: "في نهاية المطاف، نحن جميعًا متحمسون لما نقوم به، ونعتقد أن كريس هو الرجل المناسب لهذا المنصب".

وأضاف الأمير عبد الله بن مساعد: "لقد قام كريس وايلدر بأشياء عظيمة للنادي، وفي رأيي هو أفضل رجل على كوكب الأرض يتولى مسؤولية الفريق الآن في هذه الظروف".

وواصل: "كريس متفائل جدًا بقدرته على إنقاذ الموسم، ولا يعتقد أن الأمر سهل، لكنه يعتقد أنه لا يزال ممكنًا".