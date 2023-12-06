نشر الأربعاء ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ردّ نادي الفيحاء السعودي بطريقة "طريفة" على الإعلامي وليد الفراج، الذي انتقد أداء الفريق في بداية مشاركته بمسابقة دوري أبطال آسيا هذا الموسم 2024/2023.

وكان نادي الفيحاء قد تعرض لثلاث هزائم، منها اثنتين أمام نادي العين الإماراتي، في أول 4 مباريات له في دوري أبطال آسيا، مما دفع الفراج لانتقاد أداء الفريق.

حينها، قال الإعلامي وليد الفراج خلال ظهوره في برنامجه "أكشن مع وليد" عبر قناة "MBC": "يجب أن لا يشارك خارجياً إلا الفريق الأكثر جودة، لتمثيل المملكة العربية السعودية، مع احترامي وتقديري لنادي الفيحاء، المفروض ما يشارك إلا الأقوى".

ورغم تعثره في المباريات الأولى، نجح نادي الفيحاء في بلوغ دور الـ 16، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط.

بعد التأهل، نشر حساب الفيحاء على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) فيديو ساخر، تضمن ما قاله الفراج عن أداء الفريق في وقت سابق، وعلّق قائلاً: "آسيا ماهي كلام وعناوين..آسيا فعلاً ما يشارك فيها إلا الأقوى".

وتفاعل الإعلامي وليد الفراج مع تغريدة نادي الفيحاء، إذ غرّد: "الفيحاء كسب" مع رموز تعبيرية ضاحكة.