نشر الأربعاء ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت وزارة الخارجية السعودية بالتعاون مع وزارة الرياضة، الأربعاء، عن إطلاق ميزة إصدار التأشيرة الإلكترونية لحاملي تذاكر بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وتتيح ميزة التأشيرة الإلكترونية سهولة إتمام إجراءات السفر إلى الأراضي السعودية، وتوفير التجربة للجماهير في زيارة المملكة وحضور مباريات فرقهم في البطولة.

وتحتضن المملكة العربية السعودية مونديال الأندية في نسخته المقبلة خلال ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تحديدًا بين يومي 12 و22.

ويشارك في نهائيات البطولة، التي تقام في ملعب الجوهرة المشعة في جدة، كل من أندية: اتحاد جدة السعودي والأهلي المصري ومانشستر سيتي الإنجليزي، وفلومينينسي البرازيلي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، وأوراوا الياباني وليون المكسيكي.

وكان ريال مدريد الإسباني آخر المتوجين بلقب كأس العالم للأندية لعام 2022، على حساب الهلال السعودي.