تفاصيل إبرام رابطة الدوري الإنجليزي صفقة "قياسية" لنقل المباريات

(CNN) -- طغت الإثارة على مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الأسبوع، الذي شهد إحراز أهداف مذهلة، وجدل تحكيمي، وعودة دراماتيكية، وهو ما يساعد في تفسير سبب تحول كرة القدم الإنجليزية إلى قيمة ربحية وجذابة.

وأعلنت رابطة البريميرليغ، الاثنين، أنها وافقت على صفقة تلفزيونية محلية "قياسية" بقيمة 6.7 مليار جنيه إسترليني (8.45 مليار دولار) مع شبكة "Sky Sports" وقناة "TNT Sports"، وهي صفقة وصفتها الرابطة بأنها "أكبر صفقة حقوق إعلام رياضية يتم إبرامها على الإطلاق في المملكة المتحدة".

وتشهد الصفقة أيضاً استمرار BBC في بث أبرز الأحداث في برنامجها الرئيسي "Match of the Day".

وقال ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي للرابطة، في بيان: "تؤكد نتيجة هذه العملية قوة الدوري الإنجليزي الممتاز وهي شهادة للأندية واللاعبين والمديرين الذين يواصلون تقديم كرة القدم الأكثر تنافسية حول العالم في الملاعب، وللمشجعين الذين يخلقون أجواء لا مثيل لها كل أسبوع".

وستغطي هذه الصفقة فترة 4 سنوات، تبدأ من موسم 2026/2025، وستشهد بعض التغييرات في الجدول الزمني الحالي.

ستظل قاعدة التعتيم عند الساعة 3 مساء، والتي تمنع بث المباريات التي تبدأ في ذلك الوقت على الهواء مباشرة، سارية، لكن الصفقة الجديدة ستشهد عرض جميع المباريات التي تبدأ يوم الأحد الساعة 2 ظهرا على الهواء مباشرة.

في المجمل، ستعرض قناة "TNT Sports" ما لا يقل عن 52 مباراة لكل موسم بموجب الصفقة الجديدة، بينما ستعرض شبكة "Sky Sports" ما لا يقل عن 215 مباراة.