الاتحاد القطري يعلن إنهاء التعاقد مع كارلوس كيروش وتعيين ماركيز لوبيز

نشر الأربعاء ، 06 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، الأربعاء، إنهاء التعاقد مع المدير الفني للمنتخب الوطني، كارلوس كيروش، بـ"الاتفاق بين الطرفين".

وأصدر الاتحاد القطري بيانا رسميا حمل الإعلان عن رحيل المدرب البرتغالي البالغ من العمر 70 عاما، معربا عن شكره له على المرحلة التي قضاها مع منتخب "العنابي".

وتولى كيروش تدريب منتخب قطر بعد نهائيات كأس العالم 2022، وقاده لتحقيق نتائج إيجابية في مباريات ودية ورسمية ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027، قبل أن يكشف الاتحاد القطري عن مفاجأة حملت مغادرة المدرب.

وكلف الاتحاد القطري الإسباني ماركيز لوبيز بالمهام التدريبية للمنتخب الوطني خلفا كارلوس كيروش، على أن يشرف على الفريق خلال نهائيات بطولة القارة الصفراء 2023 المقرر إقامتها بين شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط المقبلين.

وكان ماركيز لوبيز مسؤولا عن تدريب نادي الوكرة القطري، قبل أن يتم الاستعانة بخدماته لقيادة منتخب "العنابي".