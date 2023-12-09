هدف "صاروخي" في مرمى ريال مدريد يلفت الأنظار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل أيتور رويبال، لاعب نادي ريال بيتيس، هدفًا خاطفًا في مرمى نادي ريال مدريد، خلال مواجهة الفريقين على أرض ملعب الأول، السبت، ضمن مباريات الدوري الإسباني (لا ليغا).

عند الدقيقة 66 من زمن المباراة، سدّد رويبال الكرة بقوة من خارج منطقة الجزاء، لتسكن شباك فريق "الميرنغي"، مسجلاً أحد أجمل أهداف مسابقة لا ليغا في الموسم الجاري.

وساهم هدف أيتور رويبال في تعادل نادي ريال بيتيس مع ضيفه ريال مدريد بنتيجة 1/1، في الجولة السادسة عشر، ليصل للنقطة 26 في المركز السابع، فيما بات برصيد فريق "الميرنغي" 39 نقطة في صدارة جدول الترتيب.

ويعد الهدف هو الأول لرويبال، البالغ من العمر 27 عامًا، في الدوري الإسباني هذا الموسم 2024/2023، كما يمتلك برصيده تمريرة حاسمة واحدة.