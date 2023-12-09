دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ردّ كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، بطريقة "طريفة" عند سؤاله عن موقفه في حال تلقى عرضاً من أحد أندية المملكة العربية السعودية، مقابل مبلغ مالي كبير.

وكانت أندية دوري "روشن" قد تعاقدت مع أبرز المدربين واللاعبين حول العالم في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أنه لم يسبق وأن ارتبط اسم مدرب فريق "الميرنغي" بها.

وأجاب أنشيلوتي على سؤال حول موقفه في حال تلقيه عرضاً من نادٍ سعودي مقابل 500 مليون يورو (538.5 مليون دولار) مثل لاعب الغولف الإسباني، جون رام، الذي انضم إلى "LIV Golf"، وهو دوري غولف ممول من قِبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وفقاً لما نقله الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد.

قال كارلو أنشيلوتي: "كنتُ لأذهب سيراً على الأقدام، لا أحتاج إلى حجز رحلة طيران، لأنني سأذهب مشياً، هذا مجرد مزاح، كلٌ منا يختار الطريق الذي يناسبه، لا يفاجئني شيء أو أي أحد، لستُ خبيراً في الغولف، لكني أعتقد أن رام جيد جداً وبأنه الأفضل".



وتابع أنشيلوتي في مؤتمر صحفي يسبق مباراة "الميرنغي" ونظيره ريال بيتيس: "لم أتلقَ أي اتصال من السعودية، أنا أعيش في الحاضر وهو جميل جداً، لديّ أهداف أخرى، لم أفكر قط في المال لأنني نشأت في عائلة حيث المال ليس هو الشيء المهم، الآن لديّ المال وما زال غير مهم".

وأكمل مدرب نادي ريال مدريد: "الشيء الأساسي هو أن تشعر بالرضا في بيئة ما، إذا ذهبت إلى السعودية سأكون بحالةٍ جيدة أيضاً، لكني هنا الآن وأمل أن أستمر كذلك".