نشر السبت ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي اتحاد جدة السعودي أن الفحوصات الطبية التي أجراها المدافع لويس فيليبي قد أظهرت إصابته بتمزق عضلي، سيحتاج على إثرها لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة 6 أسابيع.

وكان فيليبي قد تعرض للإصابة خلال مباراة فريق "النمور" ونظيره ضمك، الخميس الماضي، إذ غادر أرض الملعب عند الدقيقة 14 من زمن المباراة.

وستمنع الإصابة اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً عن المشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية 2023، المقرر إقامتها بين 12 و22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري في المملكة العربية السعودية، والتي يشارك فيها نادي اتحاد جدة بصفته بطل دوري الدولة المستضيفة.

كما كشف فريق "النمور" عن مشاركة كريم بنزيما ورومارينهو ومدالله العليان في التدريبات الجماعية للفريق، بعد اكتمال جاهزيتهم البدنية، مما يتيح لهم إمكانية الظهور في مونديال الأندية.

ويفتتح نادي اتحاد جدة مشواره في البطولة بمواجهة منافسه أوكلاند سيتي النيوزيلندي، على أرض ملعب الجوهرة المشعة، الثلاثاء المقبل.