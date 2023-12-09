نشر السبت ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حدث موقف طريف بين كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، وعبد الإله الخيبري، لاعب الرياض، قبل انطلاق صافرة بداية مباراة الفريقين على أرض ملعب "الأول بارك"، الجمعة، وضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

فعند استعداد طاقم حكام المباراة لإجراء قرعة بين رونالدو والخيبري، اللذين يحملان شارة قيادة فرقهما، لتحديد النادي الّذي سيحصل على الكرة مع بداية المباراة، قام النجم البرتغالي بإهداء لاعب المنافس شعار فريق "العالمي" كهدية تذكارية، فتسلمها ثمّ غادر مكان القرعة على الفور.

وأثار تصرف عبد الإله الخيبري دهشة كريستيانو رونالدو، قبل أن يقوم الأخير بتنبيه لاعب نادي الرياض ومطالبته بالعودة لمكان القرعة.

وكان رونالدو قد سجّل هدفاً وصنع آخر، ليساهم في فوز نادي النصر على ضيفه الرياض بأربعة أهداف لواحد، في الجولة السادسة عشر من دوري "روشن".

ووصل كريستيانو رونالدو (38 عاماً) للمساهمة التهديفية رقم 24 في المسابقة هذا الموسم 2024/2023، إذ أحرز 16 هدفاً وقدّم 8 تمريرات حاسمة.