نشر السبت ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال إريك تين هاغ، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إن الأمر متروك للاعب الفريق، جيدون سانشو، لتسهيل عودته إلى تشكيل "الشياطين الحمر".

وفي وقت سابق، نشب خلاف بين تين هاغ وسانشو، بعد أن انتقد المدرب أداء جيدون في التدريبات، ثمّ تبادلا التصريحات، قبل أن يقرر النادي خضوع اللاعب للتدريب بشكل منفرد، ليغيب عن مباريات الفريق نتيجة لذلك.

وقال مدرب نادي مانشستر يونايتد في تصريحات نقلها موقع "يورو سبورت": "سانشو يعرف ما يجب عليه فعله، الأمر متروك له...إذا أراد العودة فالأمر متروك له".

وتابع بالقول: "الأمر يتعلق بالثقافة ويجب على كل لاعب أن يطابق معايير معينة، وكان الأمر يتعلق بذلك".

وعندما سُئل إريك تين هاغ عمّا إذا كانت الأموال التي تم إنفاقها على اللاعب كانت إهداراً، أجاب: "هذه مسألة داخلية، سنرى ماذا سيحدث".

ويعود آخر ظهور لجيدون سانشو بقميص "الشياطين الحمر" إلى أغسطس/ آب الماضي، خلال مواجهة الفريق لنظيره نوتينغهام فورست.

وانضم سانشو (23 عاماً) للنادي الإنجليزي في عام 2021، ومنذ ذلك الحين لعب 82 مباراة، سجّل خلالها 12 هدفاً.