بعد إنجازه في الدوري الإنجليزي.. "تريزيجيه" يوجه رسالة إلى محمد صلاح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرص اللاعب المصري محمود حسن (تريزيجيه) على تهنئة مواطنه محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، بوصوله للهدف رقم 200 مع "الريدز" والـ 150 في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وكان صلاح قد سجّل هدفًا، ساهم من خلاله في فوز ليفربول على كريستال بالاس بهدفين مقابل واحد، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب الأخير، السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر في البريميرليغ.

وبهذا الهدف، وصل محمد صلاح للهدف رقم 200 بقميص فريقه بمختلف المسابقات، ليكون خامس لاعب يسجل هذا العدد من الأهداف، كما وصل للهدف الـ 150 في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليدخل قائمة أفضل 10 هدافين.

وقال "تريزيجيه" في فيديو نشره حساب البريميرليغ على منصة إكس (تويتر سابقاً): "ألف مبروك يا صلاح على وصول 150 هدفًا، إن شاء الله التقدم دائمًا، وإن شاء الله توصل للهدف رقم 300".

وتابع لاعب نادي طرابزون سبور التركي، قائلاً: "ودائمًا تكون أحسن لاعب في العالم بإذن الله، كل الأهداف التي سجلتها جميلة، لكن هدفك أمام مانشستر سيتي أجمل هدف، إن شاء الله دائمًا هكذا، ودائمًا فخر لنا".

وينتظر محمد صلاح ومحمود حسن "تريزيجيه" المشاركة مع منتخب مصر في نهائيات كأس الأمم الإفريقية بين يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط من العام المقبل.