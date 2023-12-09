دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، إن الدور القيادي الذي يبرزه النجم المصري محمد صلاح لنجاح الفريق لا يقل قيمة عن سجله التهديفي.

وفي حوار مع شبكة "TNT Sports" البريطانية، قال كلوب: "صلاح شخص مفكر بشكل مثير وهو رجل ذكي حقاً، عندما نكون معاً في مجموعة القيادة، يكون تأثيره هائلاً ويرى جميع جوانب اللعبة والفريق، إنها متعة حقيقية".

وأضاف مدرب فريق "الريدز": "نرى الجناح أو المهاجم الذي خلق مركزه الخاص، ويحقق أرقاماً مذهلة، ويمكنك أن تعتقد أنه مهتم فقط بأرقامه ولكن ليس هكذا على الإطلاق، إنه مهتم حقاً بكيف نصبح أفضل فريق ممكن".

وتابع يورعن كلوب: "إنه يعلم أن هذا وحده هو الذي سيجعلنا ناجحين، لقد عرفنا بعضنا البعض منذ فترة طويلة ولكن كلانا يتعلم بعض الجوانب من بعضنا البعض، وأعلم كم أنا محظوظ بوجود هؤلاء الأولاد، وخاصة محمد صلاح، لأنه يمكنك أن تكون مدرباً جيداً كما تريد، ولكن إذا لم يساعدك اللاعبون في ذلك، وليس لديك الجودة والشخصية، ستكون مهمة مستحيلة، أتفهم الموقف بنسبة 100%، وصلاح جزء مهم جداً من ذلك".

وكان النجم المصري البالغ من العمر 31 عاماً قد فاز مؤخراً بجائزة لاعب العام المقدمة من اتحاد مشجعي كرة القدم في إنجلترا، للمرة الثالثة في تاريخه.

وبَاتَ يفصله هدف واحد فقط عن الوصول للهدف رقم 200 مع نادي ليفربول بمختلف المسابقات، والهدف رقم 150 في الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ).