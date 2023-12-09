نشر السبت ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل اللاعب محمد صلاح هدفاً، ساهم من خلاله في فوز نادي ليفربول على نظيره كريستال بالاس بهدفين مقابل واحد، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب الأخير، السبت، وضمن منافسات الجولة السادسة عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

ونجح النجم المصري في تسجيل هدف فريق "الريدز" الأول عند الدقيقة 76 من زمن المباراة، عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وبعد هدفه أمام كريستال بالاس، وصل صلاح للهدف رقم 200 مع نادي ليفربول بمختلف المسابقات، ليكون خامس لاعب ينجح في هزّ الشباك بهذا العدد على مر تاريخ الفريق.

ووصل محمد صلاح للهدف الـ150 في "البريميرليغ"، ليدخل قائمة أفضل 10 هدافين في المسابقة.

وكتب فريق "الريدز" عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "فِعلي لَهُ وَصفٌ إِلى الدَهرِ يُذكَرُ، 200 هدف للملك المصري بقميص ليفربول في جميع المسابقات".

وقال الفريق في تغريدة أخرى: "لعبك جمال وعجب..الخصم منك تعب، الملك المصري يصل إلى 150 هدفًا بالدوري الإنجليزي الممتاز".