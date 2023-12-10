هدف "مُذهل" في الدوري الإنجليزي.. بهذه الطريقة سكنت الكرة الشباك

نشر الأحد ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أحرز هاري ويلسون، لاعب نادي فولهام، هدفًا مميزًا في مرمى نادي وست هام يونايتد، خلال مواجهة الفريقين على أرض ملعب الأول، الأحد، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وجاء هدف ويلسون بطريقة جميلة للغاية عند الدقيقة 60 من زمن اللقاء، إذ سدد الكرة بقوة وبمهارة عالية، لتسكن زاوية مرمى الفريق الضيف.

وساعد هدف هاري ويلسون في فوز نادي فولهام على منافسه وست هام يونايتد بنتيجة 0/5، في الجولة السادسة عشر من مسابقة البريميرليغ.

ووصل اللاعب الويلزي البالغ من العمر 26 عامًا، للمساهمة التهديفية رقم 5 في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ أحرز هدفين وقدّم 3 تمريرات حاسمة.

وصل فولهام للنقطة 21 في المركز العاشر على سلم الترتيب، فيما تجمد رصيد نظيره وست هام يونايتد عند النقطة 24 في المركز التاسع.