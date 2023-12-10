نشر الأحد ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تقمص لياندر تاوامبا، مهاجم نادي الأخدود، دور حارس المرمى، بعد طرد زميله باولو فيتور، خلال مواجهة الفريق مع نظيره الوحدة، على أرض ملعب الأخير، السبت، وضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

فعند الوقت المحتسب بدل الضائع من زمن اللقاء، تلقى حارس المرمى باولو فيتور البطاقة الحمراء بعد لمسه للكرة خارج منطقة الجزاء، ليأخذ تاوامبا مكانه في حماية الشباك، بعد أن أنهى مدرب الفريق جميع التبديلات.

وظهر المهاجم الكاميروني في مركز الحراسة لعدد من الدقائق، تخللها التصدي لبعض هجمات نادي الوحدة.

ورغم عدم تلقي لياندر تاوامبا لأي هدف، إلا أن فريقه خسر من أمام مضيفه الوحدة بهدفين دون مقابل، سجلهما قبل الدقيقة الـ 90، في الجولة السادسة عشر من المسابقة.

وكان تاوامبا (33 عاماً عاماً) قد شارك في 16 مباراة في دوري "روشن" السعودي هذا الموسم 2024/2023، سجّل خلالها 4 أهداف وقدّم تمريرة حاسمة واحدة.