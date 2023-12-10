نشر الأحد ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أحرز لويس مورييل، لاعب نادي أتالانتا، هدفاً بطريقة جميلة للغاية، في مرمى نادي إسي ميلان، خلال مباراة الفريقين على أرض ملعب الأول، السبت، وضمن مباريات الدوري الإيطالي.

فعند الوقت المحتسب بدل الضائع من زمن المباراة، تحصل مورييل على الكرة داخل منطقة الجزاء، ثمّ وضعها بمهارة عالية في شباك المنافس، بكعب قدمه، مسجلاً أحد أجمل الأهداف في المسابقة في الموسم الحالي.

وساهم هدف لويس مورييل في فوز ناديه أتالانتا على ضيفه إسي ميلان بنتيجة 2/3، في الجولة الخامسة عشر، ليصل رصيد الفريق إلى النقطة 23 في المركز السادس على سلم الترتيب، فيما تجمد رصيد منافسه عند النقطة 29 في المركز الثالث.

ويعتبر هذا الهدف هو الأول للمهاجم الكولومبي البالغ من العمر 32 عاماً في الدوري الايطالي هذا الموسم 2024/2023، كما لديه تمريرة حاسمة واحدة.