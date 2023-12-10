تعليق مباراة في الدوري الإسباني بعد وفاة أحد المشجعين

نشر الأحد ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت رابطة الدوري الإسباني (لا ليغا) تعليق مباراة بين ناديي غرناطة وأتلتيك بيلباو، التي أقيمت على أرض ملعب الأول، الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر، بسبب وفاة أحد المشجعين الذين تواجدوا في المدرجات.

وقالت رابطة الدوري الإسباني عبر حسابها في منصة إكس (تويتر سابقًا): "تمّ إيقاف مباراة بين غرناطة وأتلتيك بيلباو، بعد حالة الوفاة المأساوية لأحد الجماهير في ملعب نويفا لوس كارمينيس".

وتابعت الرابطة: "تعازينا لعائلة وأصدقاء المشجع ولجميع أنصار نادي غرناطة".

وأكملت رابطة لا ليغا: "سيتم الإعلان عن موعد آخر للمباراة في المستقبل القريب"، فيما أعرب الناديان عن تعازيهم لعائلة وأحباء المشجع الذي فارق الحياة.

وتوقفت المباراة عند الدقيقة 17، حين كانت النتيجة تشير إلى تقدم فريق الضيف، أتلتيك بيلباو، بهدف دون رد.

وحينها غادر لاعبو الفريقين المستطيل الأخضر وذهبوا إلى غرف الملابس، فيما توجّه الأطباء المتواجدون في الملعب نحو المدرجات لعلاج المشجع.