ما مصير مدرب أهلي جدة بعد تذبذب النتائج؟ رئيس النادي يرد

نشر الأحد ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد خالد العيسى، رئيس مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية لنادي أهلي جدة السعودي، استمرار المدير الفني للفريق، ماتياس يايسله، في منصبه هذا الموسم 2024/2023.

وكان نادي أهلي جدة قد تعثر بنتيجة التعادل السلبي على أرضه وبين جماهيره، أمام نظيره الرائد، السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة في الدوري السعودي للمحترفين، ليستمر تذبذب نتائج الفريق.

ويقع نادي أهلي جدة، تحت إشراف يايسله، في المركز الثالث على سلم ترتيب أندية دوري "روشن" برصيد 31 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن المتصدر، نادي الهلال.

وتحدّث خالد العيسى لبرنامج "دورينا غير" السعودي، عن مصير ماتياس يايسله، قائلاً: "المدرب مستمر، واللاعبون مستمرون، هذه الأمور الفنية لا يمكن طرحها حالياً، الجمهور ينتظره ما يسره، النادي من حسن إلى أحسن".

وتابع بالقول: "الأهلي مرشح لكل البطولات التي ينافس فيها، وكل أندية (أصحاب المراكز الأولى) قدمنا أمامها مستويات جداً ممتازة، وأعتقد أنهم تجنبوا الخسارة أمامنا".

ويرى البعض من مشجعي نادي أهلي جدة أن أداء بعض اللاعبين، بينهم رياض محرز وروبرتو فيرمينو، لم يكن على المستوى المطلوب. وقال خالد العيسى: "اللاعبون يقدمون مستويات متصاعدة، ومثل هذه الأشياء تُناقش مع الإدارة الفنية والمدرب، وبعد أن يتم ملاحظتها من مباراة إلى أخرى".