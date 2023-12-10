الأحد ،

نشر الأحد ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يُقام حفل توزيع جوائز الأفضل عن عام 2023، المقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، مساء الاثنين، في مدينة مراكش المغربية.

وتنحصر جائزة أفضل لاعب للرجال من القارة السمراء بين 3 لاعبين، هم: المصري محمد صلاح (لاعب ليفربول الإنجليزي)، والمغربي أشرف حكيمي (لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي)، والنيجيري فيكتور أوسيمين (لاعب نابولي الإيطالي).

وستقدم الجائزة وفقاً لأداء المرشحين الثلاثة، في الفترة بين نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 وسبتمبر/ أيلول 2023، مع أنديتهم الأوروبية ومنتخباتهم الوطنية.

ويطمح صلاح بتحقيق هذه الجائزة للمرة الثالثة في تاريخه، إذ سبق وأن حققها في عامي 2017 و2018، فيما يبحث حكيمي وأوسيمين عن الظفر بها للمرة الأولى.

وتختلف الآراء حول من يستحق الفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي هذا العام، فما رأيك؟