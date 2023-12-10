نشر الأحد ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشاد رياضيون بالنجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، بعد وصوله للهدف رقم 200 مع "الريدز" والـ 150 في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وحقق صلاح هذا العدد من الأهداف، بعد هزّه للشباك خلال فوز نادي ليفربول على نظيره كريستال بالاس بنتيجة 1/2، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب الأخير، السبت الماضي، وضمن منافسات الجولة السادسة عشر في البريميرليغ.

وقال يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "رقم لا يصدق للاعب مميز للغاية، فائق التميز، لا أعرف كم مرة أنقذنا بهدف سجله في اللحظة المناسبة، سعيد حقاً من أجل محمد صلاح...يمكننا الآن الانتقال إلى الـ 100 (هدف) التالية".

وتحدّث هارفي إليوت، لاعب فريق "الريدز" والذي أحرز الهدف الثاني أمام نادي كريستال بالاس، عن علاقته بصلاح، إذ قال لشبكة "TNT Sports" البريطانية: "أعتقد أن هدفي يلخص ما تعلمته من محمد صلاح، إذا واصلت الحديث عما تعلمته ومدى تأثيره عليّ، أعتقد أن الجميع سيشعر بالملل".

وتابع إليوت: "منذ أن دخلت من الباب كان دائماً بجانبي ويعتني بي، إنه لمن دواعي سروري اللعب مع مثل هذه الأسطورة، لقد استحق تسجيل هدفه رقم 200، لا أحد يعمل بجد مثله".

ولذات المصدر، قال مهاجم منتخب "الفراعنة" عن إنجازه: "الشيء الأكثر أهمية هو أننا فزنا بالمباراة، عندما نفوز بمباراة وأسجل الأهداف، يكون هذا شعوراً رائعاً، لكن نعم، أنا سعيد بالرقم القياسي وسعيد للفريق".

كما هنأ عدد من اللاعبين الحاليين والسابقين، بينهم جوردان هندرسون وأندرو روبرتسون وإيان راش، النجم المصري على إنجازه، عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي.