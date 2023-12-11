نشر الاثنين ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يلتقي نادي اتحاد جدة السعودي مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي، مساء الثلاثاء المقبل، على أرض ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الدور الأول في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ويشارك فريق "النمور" في مونديال الأندية بصفته بطل دوري الدولة المستضيفة للبطولة، المملكة العربية السعودية، إذ فاز بلقب دوري "روشن" في الموسم الماضي 2023/2022، فيما كان منافسه النادي النيوزيلندي قد توّج بلقب دوري أبطال أوقيانوسيا.

ويخوض اتحاد جدة منافسات البطولة للمرة الثانية في تاريخه، إذ سبق أن شارك فيها عام 2005، بينما يعد أوكلاند سيتي من أكثر الفرق التي ظهرت في كأس العالم للأندية.

وسيضرب الفائز من هذه المواجهة موعدًا مع النادي الأهلي المصري، بطل دوري أبطال إفريقيا في الموسم الفائت، في الدور الثاني.

وتختلف الآراء حول قدرة فريق "النمور" على تجاوز ضيفه أوكلاند سيتي، خاصة بعد تذبذب نتائجه في الدوري السعودي للمحترفين، فما رأيك؟