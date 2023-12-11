نشر الاثنين ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- استعان جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي روما، بحامل الكرات لإرسال تعليماته، خلال مباراة الفريق مع نادي فيورنتينا، التي أقيمت على أرض ملعب "الأولمبيكو"، الأحد، وضمن مباريات الدوري الإيطالي.

وأظهرت لقطات مصورة توجه المدرب البرتغالي نحو حامل الكرات في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة، ومطالبته بإرسال ورقة، دوّن عليها ملاحظاته، إلى حارس مرمى فريق "الذئاب" روي باتريسيو.

وقد أرسلها حامل الكرات إلى حارس المرمى البالغ من العمر 35 عاماً، ليتحصل عليها ويقرأ ما تتضمنه.

وقاد جوزيه مورينيو (60 عاماً) نادي روما للتعادل مع ضيفه فيورنتينا بهدف لمثله، في الجولة الخامسة عشر.

بهذا التعادل، وقع فريق "الذئاب" في المركز الرابع على سلم ترتيب أندية الدوري الإيطالي هذا الموسم 2024/2023، برصيد 25 نقطة، فيما وصل منافسه فيورنتينا للنقطة 24 في المركز السابع.