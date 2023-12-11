دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كان بريكليس شاموسكا، المدير الفني لنادي التعاون، غاضبًا وقت احتساب هدف في مرمى فريقه، خلال مواجهة الأخير مع نادي الهلال، على أرض ملعب "الملز"، الاثنين، ضمن منافسات مسابقة كأس الملك السعودي.

عند الوقت المحتسب بدلا عن الضائع في الشوط الأول، سجّل فريق "الأزرق الهلالي" هدفًا عن طريق ميشائيل ديلغادو من تسديدة داخل منطقة الجزاء، لكن لاعبي نادي التعاون رفضوا احتساب الهدف.

واعتقد لاعبو التعاون أن الهدف سبقه خطأ على لاعب الهلال، سيرغي سافيتش، على أثر احتكاكه مع حارس مرماهم، مايلسون سانتوس، خلال التنافس على الكرة من ركلة ركنية، إلا أن الحكم الأرجنتيني أندريس ميرلوس أكد صحة الهدف بعد مراجعة الحالة التحكيمية عبر تقنية الـ "VAR".

وأظهرت لقطات مصورة مواصلة لاعبي التعاون الاعتراض على قرار الحكم الأرجنتيني بعد صافرة نهاية الشوط الأول، وانفعال مدربهم، شاموسكا، بشكل غاضب للغاية.

وكانت المباراة قد انتهت بفوز نادي الهلال على منافسه التعاون بثلاثية نظيفة، في الدور ربع النهائي من المسابقة.