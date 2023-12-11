نشر الاثنين ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تقرر أن يخوض المنتخب السعودي 3 مباريات ودّية، استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2023، التي ستقام في قطر بين شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط المقبلين.

وسيواجه "الأخضر" منتخبي لبنان وهونغ كونغ والمنتخب الفلسطيني في أيام 4 و9 و10 على التوالي في الشهر الأول من العام المقبل، ضمن معسكر الفريق في العاصمة القطرية الدوحة، قبيل انطلاق نهائيات بطولة القارة الصفراء.

في الآونة الأخيرة، حقق المنتخب السعودي، تحت قيادة روبرتو مانشيني، فوزين على منتخب الأردن بهدفين دون رد ومنتخب باكستان برباعية، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويقع منتخب "الأخضر" في المجموعة السادسة في نهائيات بطولة القارة الصفراء بنسختها المقبلة، إلى جانب منتخبات: قيرغيزستان وتايلاند وسلطنة عُمان.

وسبق وأن توّج المنتخب السعودي بلقب كأس آسيا 3 مرات، خلال أعوام 1984 و1988و1996.