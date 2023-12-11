نشر الأحد ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف طفل يرتدي قميص نادي توتنهام هوتسبير الأنظار، قبل انطلاق صافرة بداية مباراة "السبيرز" مع نظيره نيوكاسل يونايتد، على أرض ملعب الأول، الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وأظهرت لقطات مصورة أحد الأطفال، الذين يصطحبهم اللاعبون معهم إلى المستطيل الأخضر، وهو يجري عمليات الإحماء في ممر دخول المعلب.

وتفاعل متابعون على منصة إكس (تويتر سابقًا) مع هذه اللقطات، إذ اعتبر البعض أن الطفل يبدي جاهزيته لخوض المباراة بقميص توتنهام هوتسبير، الذي يعاني من الغيابات بداعي إصابة عناصره في الآونة الأخيرة.

وفاز فريق "السبيرز" بأربعة أهداف لواحد على ضيفه نيوكاسل يونايتد بأربعة أهداف لواحد، في الجولة السادسة عشر من مسابقة البريميرليغ هذا الموسم 2024/2023.