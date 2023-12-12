نشر الاثنين ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز ياسين بونو، حامي شباك المنتخب المغربي ونادي الهلال السعودي، بجائزة أفضل حارس مرمى إفريقي، المقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لعام 2023، الاثنين.

ونشر حساب فريق "الأزرق الهلالي"، على منصة "إكس" (تويتر سابقا) لقطات من احتفال بونو بالجائزة برفقة والدته، وعلق قائلا: "فرحة يستحقها الأفضل مع والدته"، لتثير هذه اللقطات تفاعلا.

كما غرد حساب نادي الهلال بعد إعلان فوز ياسين بونو بالجائزة: "بونو..قفاز ذهبي ومسيرة أمجاد تتجدد".

ولم يحضر حارس المرمى المغربي حفل توزيع جوائز الأفضل المقدمة من "كاف"، الذي أقيم في مدينة مراكش المغربية مساء الاثنين، إذ تزامن الحفل مع مباراة لفريق "الأزرق الهلالي" في مسابقة كأس الملك السعودي.

ورفض بونو حضور الحفل من أجل المشاركة مع فريقه أمام نادي التعاون، في مباراة انتهت بفوز الأول بثلاثية، على الرغم من سماح إدارة النادي له بالمغادرة وتسلم جائزته بيده.

وكان حارس المرمى (32 عاما) ساهم في وصول منتخب "أسود الأطلس" لنصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر، وفوز ناديه السابق، إشبيلية الإسباني، بلقب الدوري الأوروبي (يوروباليغ) لموسم 2023/2022.