استقالة رئيس نادٍ تركي بعد ضربه حكمًا.. والأخير يعلق: "هددني بالقتل"

(CNN) -- أعلن فاروق كوكا، رئيس نادي أنقرة غوجو، استقالته من منصبه، بعد اعتدائه بالضرب على حكم مباراة الفريق مع نظيره تشايكور ريزه سبور، مساء الاثنين، وضمن منافسات الدوري التركي لكرة القدم.

وأصدر النادي بياناً لفاروق كوكا، جاء فيه: "من أجل تجنب أي ضرر إضافي للفريق وجماهيره والمجتمع الذي أنا فيه وعائلتي، أود أن أعلن أنني استقلتُ من منصبي".

وكان حكم المباراة، خليل أوموت ميلر، وهو حكم مرخص من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قد ادعى أن رئيس نادي أنقرة غوجو، قد هدده بالقتل.

وكشف الحكم أن فاروق كوكا، لكمه على وجهه تحت عينه اليسرى، ثمّ سقط بعد ذلك على الأرض إذ ركله اثنان آخران، كما هدده كوكا بالقتل، بحسب بيان نشرته وكالة أنباء الأناضول التركية.

قال الحكم خليل أوموت ميلر: "قال لي فاروق كوكا و (للمسؤولين الآخرين): سوف أقضي عليك، سأقتلك".

فيما ذكر يلماز تونج، وزير العدل التركي، على منصة إكس (تويتر سابقاً) أن الأفراد الثلاثة الذين هاجموا الحكم "تم القبض عليهم لارتكابهم جريمة إلحاق الإصابة في ملعب رياضي بطريقة أدت إلى كسر بموظف عمومي كان يؤدي واجبه العام"، وكان رئيس نادي أنقرة غوجو أحد الأشخاص الثلاثة.

ودحض رئيس نادي أنقرة غوجو هذه المزاعم، إذ قال لوكالة الأناضول: "تطورت هذه الحادثة بسبب قرارات الحكم الخاطئة والسلوك الاستفزازي، كان هدفي هو الرد لفظيًا على الحكم، والبصق في وجهه، وفي هذه الأثناء، صفعت الحكم على وجهه"، مُضيفاً: "الصفعة التي وجهتها لا تسبب كسرًا".

وتابع: "أخرجوني على الفور من مكان الحادث، لأنني أعاني من مرض في القلب، ولا أعلم بما تعرض له الحكم بعد ذلك".

بينما قال محمد يوروبولوت، كبير الأطباء في مستشفى أجيبادم، في مقطع فيديو نُشر على منصة إكس: "الحكم يعاني من شرخ صغير بعد اللكمة، ولكن لا يوجد أي تلف في الدماغ، نأمل أن يخرج من المستشفى مساء الثلاثاء أو الأربعاء".