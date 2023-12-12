الكشف عن موعد مواجهة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد نادي إنتر ميامي الأمريكي، الّذي يلعب له النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مشاركة الفريق في منافسات بطولة كأس موسم الرياض، في المملكة العربية السعودية، خلال العام المقبل.

وسيشارك في البطولة، التي تقام بين يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط على أرض ملعب "المملكة أرينا"، إلى جانب نادي إنتر ميامي كلّ من نادي الهلال ونادي النصر، الّذي ينشط بصفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتقرر أن يواجه نادي إنتر ميامي نظيره "الأزرق الهلالي" في يوم 29 من الشهر الأول عام 2024، ومنافسه "العالمي" في يوم 1 من الشهر الثاني، فيما يلعب نادي الهلال وجاره النصر معاً في يوم 8، على أن يكون الفريق الأكثر تحقيقاً للنقاط هو الفائز بالبطولة.

وستحمل مواجهة رفاق ميسي (36 عاماً) لزملاء رونالدو (38 عاماً) وسم "The Last Dance".

وسبق وأن جمعت الأراضي السعودية مواجهة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، إذ التقيا في مباراة بين نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ونجوم ناديي "الأزرق الهلالي" و "العالمي"، في يناير/ كانون الثاني الفائت.