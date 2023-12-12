بعد إنجازه الأخير.. هكذا احتفى لاعبو ليفربول بمحمد صلاح

نشر الثلاثاء ، 12 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- احتفى لاعبو نادي ليفربول الإنجليزي بنجم الفريق، محمد صلاح، بعد تحقيقه لإنجاز جديد، إذ وصل للهدف رقم 200 بقميص "الريدز" والـ 150 في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

ونشر حساب نادي ليفربول على منصة إكس (تويتر سابقًا) لقطة مصورة تظهر احتفاء اللاعبين بالمهاجم المصري، وكان الأخير يحمل قميص الفريق وعليه رقم 200، خلال تواجدهم في مقر "الريدز".

وكتب حساب النادي الإنجليزي: "إنجاز خاص للاعب مميز، تهانينا لمحمد صلاح".

ووصل صلاح لهذا العدد من الأهداف، بعد هزه لشباك كريستال بالاس، في المباراة التي فاز فيها ليفربول بنتيجة 1/2، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب الأخير، السبت قبل الماضي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر في البريميرليغ.

ويعد اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا، خامس لاعب يسجل 200 هدف بقميص "الريدز"، كما دخل قائمة أفضل 10 هدّافين في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.