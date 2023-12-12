دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاعل مغردون على ضرب حكم في الدوري التركي من جانب رئيس ناد، حيث قام بلكمه على وجهه، قبل أن يتعرض الحكم لركلات أثناء سقوطه على الأرض، ما أدى إلى تعليق منافسات الدوري المحلي.

واعتدى فاروق كوكا، رئيس نادي أنقرة غوجو، على الحكم خليل أوموت ميلر ولكمه على وجهه، قبل أن يسقط الحكم أرضا، ويتلقى ركلات من جانب عدد من الأشخاص.

ووقعت الحادثة بعد نهاية مباراة أنقرة غوجو ونظيره تشايكور ريزه سبور، في الجولة الـ15 من الدوري التركي.

وانتشر المقطع بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعرب عدد كبير من مستخدمي منصة "إكس" عن استغرابهم من تصرف رئيس النادي الذي قال إنه "أصيب بالجنون" ولم يضبط أعصابه.

ونستعرض فيما يلي أبرز التعليقات على المقطع: