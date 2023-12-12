نشر الاثنين ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أقيم حفل توزيع جوائز الأفضل عن عام 2023، المقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، مساء الاثنين، في مدينة مراكش المغربية.

وفاز النيجيري فيكتور أوسيمين، لاعب نابولي الإيطالي، بجائزة أفضل لاعب إفريقي للرجال من القارة السمراء، متفوقا على المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، والمغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان للمنتخب المغربي النصيب الأكبر من الجوائز، إذ ظفر بجائزة أفضل منتخب، ومديره الفني، وليد الركراكي، بجائزة أفضل مدرب، وحامي شباكه، ياسين بونو، بجائزة أفضل حارس مرمى.

فيما تم اختيار النادي الأهلي المصري كأفضل فريق إفريقي هذا العام.



إليكم قائمة الفائزين بالجوائز:

أفضل لاعب: النيجيري فيكتور أوسيمين.

أفضل لاعب داخل القارة: الجنوب إفريقي بيرسي تاو.

أفضل لاعبة: النيجيرية أسيسات أوشوالا.

أفضل لاعبة داخل القارة: المغربية فاطمة تاكنوات.

أفضل مدرب: وليد الركراكي.

أفضل مدربة: ديزاير إليس.

أفضل منتخب للرجال: المغرب.

أفضل منتخب للسيدات: نيجيريا.

أفضل فريق للرجال: الأهلي المصري.

أفضل فريق للسيدات: ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

أفضل حارس مرمى: المغربي ياسين بونو.

أفضل حارسة مرمى: النيجيرية كياماكا نادوزى.

أفضل لاعب شاب: السنغالي لامين كامارا.

أفضل لاعبة شابة: المغربية نسرين الشاد.