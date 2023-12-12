نشر الثلاثاء ، 12 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أظهرت عدسة الكاميرا لقطة "طريفة" بين كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، وزميله في النادي، حارس المرمى وليد عبد الله، خلال مواجهة فريق "العالمي" لنظيره الشباب، على أرض ملعب الأخير، الاثنين، وضمن منافسات كأس الملك السعودي.

ففي الدقيقة 82 كانت النتيجة تشير لتقدم نادي النصر بنتيجة 1/4، ليقرر مدرب الفريق، لويس كاسترو، استبدال النجم البرتغالي، وبعد خروج رونالدو من المستطيل الأخضر حرص على مصافحة أفراد فريقه، الذين يتواجدون في دكة البدلاء.

وعند اقتراب كريستيانو من زميله وليد عبد الله، احتفلا بتقدم فريقهما بطريقة خاصة بينهما، قبل أن يتعانقان.

ويعد حارس المرمى البالغ من العمر 37 عاماً من اللاعبين المقربين من النجم البرتغالي داخل أسوار فريق "العالمي".

وكان كريستيانو رونالدو قد سجّل هدفاً، ساهم من خلاله بفوز نادي النصر على مضيفه الشباب بنتيجة 2/5، في الدور ربع النهائي من المسابقة، فيما لم يشارك وليد عبد الله في المباراة بل كان من ضمن اللاعبين البدلاء.