دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يلتقي نادي اتحاد جدة السعودي مع نظيره الأهلي المصري، مساء الجمعة، على أرض ملعب الجوهرة المشعة، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وكان فريق "النمور" قد تغلّب على منافسه أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثة أهداف دون رد، في الدور الأول من مونديال الأندية، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية.

بعد المباراة، تحدّث أحمد حجازي، مدافع نادي اتحاد جدة، عن مواجهة النادي الأهلي، إذ قال لقناة "SSC" السعودية: "الحمد لله على الفوز، فوز مهم بالنسبة لنا، أجواء جماهيرية مميزة وبطولة كبيرة، كان علينا تقديم أفضل أداء لنا وأعتقد بأننا فعلنا ذلك، راضون عن النتيجة والأداء، إن شاء الله نستمر في تحسن".

وتابع: "لن تكون مباراة الأهلي سهلة، لا يوجد مباراة سهلة، أعتقد أنها ستكون مواجهة كبيرة أمام فريق كبير، أكبر نادٍ في إفريقيا، و (طرفها الثاني) الاتحاد، أكبر نادٍ في آسيا، مواجهة عربية قوية، وإن شاء الله نحقق المطلوب ونفرح الجماهير".

لذات المصدر، قال فيصل الغامدي، لاعب فريق "النمور": "نفكر بها، هي مباراة مهمة، سنحضر لها بشكل مميز، نكون جاهزين لها، اللاعبون لديهم ثقة بأنفسهم خلال البطولة".

فيما قال مارسيلو غاياردو، المدير الفني لنادي اتحاد جدة، في مؤتمر صحفي عقب نهاية مباراة الفريق مع نظيره أوكلاند سيتي: "ستكون لدينا متطلبات أكثر في مباراة الأهلي، ستكون أصعب من مباراة أوكلاند سيتي، سنستعد بأفضل طريقة ممكنة، الآن علينا أن نرتاح ونستعيد طاقتنا".