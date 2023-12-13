نشر الثلاثاء ، 12 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خسر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من أمام نظيره بايرن ميونخ الألماني، بهدف وحيد، على أرض ملعب "أولد ترافورد"، الثلاثاء، في ختام منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وسجل هدف الفريق "البافاري" الوحيد اللاعب كينغسيلي كومان، ليتلقى منافسه "الشياطين الحمر" الخسارة الرابعة.

وأخفق نادي مانشستر يونايتد في التأهل للدور الثاني، إذ وقع في المركز الأخير على سلم ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، فيما ضمن نادي بايرن ميونخ ونادي كوبنهاغن الدنماركي، الذي فاز على نادي غلطة سراي التركي بهدف دون مقابل، تأهلهما للدور المقبل.

وفي الدقائق الأخيرة من زمن المباراة، حقق نادي ريال مدريد الفوز على مضيفه يونيون برلين الألماني بثلاثة أهداف لاثنين.

وسيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على نتيجة مباراة نادي أرسنال الإنجليزي ونادي آيندهوفن الهولندي، بينما تغلّب نادي لانس الفرنسي على نادي إشبيلية الإسباني بهدفين لواحد.

وتفوّق نادي بنفيكا البرتغالي على نادي ريد بل سالزبورغ النمساوي بنتيجة 1/3، ونادي نابولي الإيطالي على نادي سبورتينغ براغا البرتغالي بهدفين دون رد، فيما تعادل سلبياً كل من نادي ريال سوسيداد الإسباني ونادي إنتر ميلان الإيطالي.