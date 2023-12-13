نشر الأربعاء ، 13 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مغرّدون على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع لقطة مصورة تجمع بين إيغور كورونادو، لاعب نادي اتحاد جدة السعودي، والحكمة الأمريكية، توري بينسو، التي قادت مباراة "النمور" مع نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي، مساء الثلاثاء.

وأظهرت اللقطة الحكمة توري بينسو وهي تغمز بعينها للاعب نادي اتحاد جدة، كورونادو، خلال مجريات المباراة التي أقيمت على أرض ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الدور الأول من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وأثارت هذه اللقطة تفاعلاً بين المغردين، وتعليقات غلبت عليها طابع الكوميديا.

وكان رفاق إيغور كورونادو قد تغلّبوا على مضيفهم أوكلاند سيتي بثلاثة أهداف دون رد، ليتأهل فريق "النمور" إلى الدور الثاني في مونديال الأندية، ويضرب موعداً مع النادي الأهلي المصري، بطل بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي.

إليكم أبرز التعليقات: