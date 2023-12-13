دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثارت طريقة احتفال مهند الشنقيطي، لاعب نادي اتحاد جدة السعودي، بهدف زميله في الفريق، كريم بنزيما، في مرمى نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي، تفاعلاً على منصة "إكس" (تويتر سابقاً).

وفي الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول، أرسل الشنقيطي تمريرة حاسمة للمهاجم الفرنسي الذي تلقى الكرة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضعها في شباك المنافس.

وعند الاحتفال بالهدف، توجّه مهند الشنقيطي نحو جمهور فريق "النمور"، إذ ظهر وهو يقفز من فوق اللوحات الإعلانية، وبدا أنه فقد توازنه وسقط على الأرض، قبل أن يقرر المجيء إلى جانب بنزيما والاحتفال معاً برفقة زملائهما في النادي.

وفاز رفاق الشنقيطي على منافسهم أوكلاند سيتي بثلاثية بيضاء في الدور الأول من بطولة كأس العالم للأندية 2023، ليواجه نادي اتحاد جدة نظيره النادي الأهلي المصري، حامل لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الفائت، في الدور الثاني.

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